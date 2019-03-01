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Definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden çıktı

Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemelerde anıt mezarın Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlendi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 10:49

- Definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı
- Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemelerde anıt mezarın Roma Dönemi'ne ait olduğu belirlendi

(Fotoğraflı)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde hazine arayan definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden çıkan yapının Roma Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi Örtülü mevkiinde bulunan tepenin greyder ile kazılarak ikiye bölündüğünü gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar sonrasında olay yerinde jandarma ekipleri önlem alırken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğüne de konu hakkında bilgi verildi. Definecilerin ikiye böldüğü tepe mahallenin farklı yerlerinden görülürken, Müze Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı incelemede ortaya çıkan yapının Roma Dönemi'ne ait anıt mezar olduğu belirlendi. Alınan bilgilere göre anıt mezarın bulunduğu bölge SİT alanı ilan edilecek ve kazı Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından sürdürülecek.

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Definecilerin greyder ile ikiye böldüğü tepeden anıt mezar çıktı
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