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Didim’de 12 adrese eş zamanlı fuhuş baskını: 48 gözaltı

'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin 12 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı fuhuş operasyonunda 23'ü yabancı 36 kadın ile 12 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 12:07
Didim’de 12 adrese eş zamanlı fuhuş baskını: 48 gözaltı

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ilçede meydana gelen "fuhuş yapma, yaptırma, yer temin etme, fuhşa aracılık yapma" suçlarıyla ilgili olarak E.Ş. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin bağlantılı olduğu 6 içkili eğlence mekanı ve 2 otel ve ikametlere yönelik toplam 12 ayrı adrese eşzamanlı olarak yapılan operasyonda 23'ü yabancı, 13'ü ise Türk kimlikli olmak üzere 36 kadın ve 12 şüpheli suçüstü yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Olayın şüphelilerinden olan içkili eğlence yerleri işletmecileri; E.E., N.K., E.K., S.A., M.T., K.D., E.Ş., H.B., F.B., L.B., ve E.A. sevk edildikleri adli mercilerce, L.B., E.K. ve E.A. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle hakim karşısında çıkartılan M.T., F.B., S.A., N.K. ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken; H.B., K.D., E.Ş. ve E.E. isimli 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Didim’de 12 adrese eş zamanlı fuhuş baskını: 48 gözaltı
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