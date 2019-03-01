Didim’de 12 adrese eş zamanlı fuhuş baskını: 48 gözaltı

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda ilçede meydana gelen "fuhuş yapma, yaptırma, yer temin etme, fuhşa aracılık yapma" suçlarıyla ilgili olarak E.Ş. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin bağlantılı olduğu 6 içkili eğlence mekanı ve 2 otel ve ikametlere yönelik toplam 12 ayrı adrese eşzamanlı olarak yapılan operasyonda 23'ü yabancı, 13'ü ise Türk kimlikli olmak üzere 36 kadın ve 12 şüpheli suçüstü yakalandı.

TUTUKLANDILAR



Olayın şüphelilerinden olan içkili eğlence yerleri işletmecileri; E.E., N.K., E.K., S.A., M.T., K.D., E.Ş., H.B., F.B., L.B., ve E.A. sevk edildikleri adli mercilerce, L.B., E.K. ve E.A. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle hakim karşısında çıkartılan M.T., F.B., S.A., N.K. ve E.G. adli kontrol şartıyla serbest kalırken; H.B., K.D., E.Ş. ve E.E. isimli 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.