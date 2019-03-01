Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Diyarbakır'da terör operasyonu

'da terör operasyonu

'ın Dicle ilçesine bağlı 8 kırsal mahallede terör örgütü 'ya yönelik operasyon başlatıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 08:21

Valilikten yapılan açıklamada, ilçede dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Operasyon sırasında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi için Dicle'nin Boğaz, Kayıköy, Kurşunlu, Yokuşlu, Kırkpınar, Boğazköy, Gelincik, Baltacı mahalleleri ve bağlı mezralarında saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği bakımından önemli olduğu vurgulandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN