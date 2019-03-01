En güzel resimli Cuma mesajları yayınlandı - İşte anlamlı ve yeni Cuma mesajları haberimizde! 1 Mart 2019

Cuma günü berekettir, ibadettir, nurdur, hatırlamaktır, hatırlatmaktır. En güzel resimli Cuma mesajları özelinde hazırladığımız içeriğimizde 2019 yılının en güzel ve en yeni Cuma mesajlarını bulabilirsiniz. Uzaktaki ailenize, sevdiklerinize ve tüm Müslümanlara Cuma mesaj ve sözlerini gönderebilirsiniz. Cuma günü camiler dolacak, eller semaya duaya kalkacak, Allah (c.c) dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin.

2019 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun!

İşte en güzel resimli cuma mesajları! Hayırlı cumalar...