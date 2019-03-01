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En güzel resimli yayınlandı - İşte anlamlı ve yeni Cuma mesajları haberimizde! 1 Mart 2019

Müslümanların bayramı olan Cuma gününü yarın idrak edeceğiz. Her cuma olduğu gibi insanlar, sevdiklerini hatırlamak ve güzel dileklerde bulunmak için resimli ve anlamlı arıyorlar. Bu hafta da en güzel ve yeni resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. Sizler de sevdiklerinize bu mübarek günde bir mesaj göndermek ve cuma çoşkunuzu paylaşmak istiyorsanız haberimizde istediğiniz cuma mesajını seçebilir ve Twitter, Facebook ve 'tan kolayca paylaşabilirsiniz. İşte en güzel, en yeni resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 1.3.2019 08:19 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 08:19
En güzel resimli Cuma mesajları yayınlandı - İşte anlamlı ve yeni Cuma mesajları haberimizde! 1 Mart 2019

Cuma günü berekettir, ibadettir, nurdur, hatırlamaktır, hatırlatmaktır. En güzel resimli Cuma mesajları özelinde hazırladığımız içeriğimizde 2019 yılının en güzel ve en yeni Cuma mesajlarını bulabilirsiniz. Uzaktaki ailenize, sevdiklerinize ve tüm Müslümanlara Cuma mesaj ve sözlerini gönderebilirsiniz. Cuma günü camiler dolacak, eller semaya duaya kalkacak, Allah (c.c) dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin.

2019 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun!

İşte en güzel resimli cuma mesajları! Hayırlı cumalar...

En güzel resimli Cuma mesajları yayınlandı - İşte anlamlı ve yeni Cuma mesajları haberimizde! 1 Mart 2019

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En güzel resimli Cuma mesajları yayınlandı - İşte anlamlı ve yeni Cuma mesajları haberimizde! 1 Mart 2019
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