Ercan Küçükaydın nerede?

En son gören görgü tanığı mobil tuvalet sorumlusu Osman Kaygın, 6 Şubat 2019 tarihinde Ercan Küçükaydın'ın İstanbul Kadıköy'de bulunan mobil tuvalete geldiğini söylemiş ve Ercan'ın kullanmış olduğu telefonu orada bıraktığını beyan etmişti.

Sancaktepe'ki evinden "biraz dışarda gezeceğim" diyerek evden çıkan 18 yaşındaki Ercan Küçükaydın 22 gündür kayıp. En son Kadıköy Rıhtım'da görülen Ercan, telefon, şarj aleti ve kulaklığını mobil tuvalette bırakarak ortadan kayboldu.

TUVALET GÖREVLİSİ: KAMERA KAYIT YAPMIYORDU

Ercan'ı en son tuvalette gören görevli Osman Kaygın, o gün elektrik kesintisinden dolayı güvenlik kamerasının kayıt yapmadığını söyledi.

Mobil tuvalet görevlisi Osman Kaygın ifadesinde 7 Şubat 2019 saat: 03.40'da Ercan'ın tuvaletten hızlı bir şekilde ayrıldığını ve bu esnada Ercan'ın telefonu düşürdüğünü söyledi. 03.40'da Ercan'ın telefonu tuvalet görevlisi Osman Kaygın'da iken, saat 05.12'de Ercan'ın telefonundan anne Asiye Küçükaydın'ın aranması kafalarda soru işareti bıraktı.

Tüm görgü tanıklarının verdiği ifadeler ve alınan görüntüler Esra Erol'da yayınlandı. Gelen ihbarlar değerlendirildi. Ama hala Ercan Küçükaydın bulunamadı.

Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Ercan Küçükaydın'ın ailesi hayatından endişe ediyor. Görenlerin Esra Erol'da programı ihbar hattına başvurmalarını isteyen aile oğluna sağ salim kavuşmanın hayalini kuruyor