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Fatih'te 4 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü

Fatih'te sabah saatlerinde 4 katlı yıkımı devam eden bir binadaki iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, park halinde duran bir otomobil ile kamyonette maddi hasar meydana geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 09:45
Fatih'te 4 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü

Olay Fatih, Emin Sinan Mahallesi'nde sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pertevpaşa Sokak'ta 4 katlı binanın yıkımı sırasında çevreye tehlike oluşturmaması için kurulan iskele ve tahta paneller henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki bir otomobil, bir kamyonet ve tek katlı evin üzerine çöktü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokakta önlem aldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önlerken, park halinde duran otomobil ve kamyonette maddi hasar meydana geldi. Çöken iskelenin kaldırma çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

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Fatih'te 4 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü
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