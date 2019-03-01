Gebze-Halkalı Marmaray ne zaman açılacak? B1 Gebze-Halkalı Marmaray hattı durakları nerelerden geçecek?

Obrascon Huarte Lain SA - Dimetronic SA Joint Venture yüklenici firması tarafından 03.11.2011 tarihinde başlanan Marmaray Halkalı-Gebze hattı için 1.042.079.084,00 € harcama yapıldı. İlk etabı Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşmesi arasında boğaz geçiş tüneli ile birlikte açılan hat tamamen bitişinde ise 76.6 km uzunluğa sahip olacak ve 114 dakika seyahat süresi gerçekleştirecek. Öte yandan, B1 Halkalı Marmaray-Gebze hattı durakları da belli oldu. Bu istasyonlardan birisini kullanmayı düşünen bireyler Gebze-Halkalı Marmaray tren hattı ne zaman açılacak sorusuna yanıt ararken istasyonları da bir hayli araştırıyor.

B1 GEBZE-HALKALI MARMARAY TREN HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

70 aylık çalışmanın ardından tamamlanan Halkalı-Gebze hattı 10 Mart 2019 tarihinde açılacak. Hatta banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanında hızlı tren seferlerinin yapılacağı bir hat daha bulunuyor. Hat boyunca ray döşeme elektrik hattı ve sinyalizasyon sistemi çalışmaları tamamlandı. Yeni yapılan ve restorasyondan geçirilen istasyonlar tamamlandı.

Sistem artık kullanıma açılacağı günü bekliyor.

GEBZE-HALKALI MARMARAY DURAKLARI NELER?

Gebze – Halkalı hattında toplam 41 istasyon bulunuyor.

İşte hattın güzergahı; Halkalı, Mustafa kemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy,Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu,Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Gebze

ENTEGRE OLUNAN HATLAR

Hattın tamamı işletmeye açıldığında;

Halkalı istasyonunda M1B Yenikapı-Halkalı metro hattı ile,

Ataköy istasyonunda M9 İkitelli-Ataköy metro hattı ile,

Bakırköy istasyonunda M3 Bakırköy-Başakşehir metro hattı ile,

Yenikapı istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı ve M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ile,

Sirkeci istasyonunda T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı ve denizyolları ile,

Ayrılık Çeşmesi istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile,

Üsküdar istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile,

Göztepe istasyonunda M12 Göztepe-Ümraniye metro hattı ile,

Bostancı istasyonunda M8 Bostancı-Dudullu metro hattı ile,

Pendik istasyonunda M10 Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı ile,

İçmeler istasyonunda M4 Kadıköy-Tuzla metro hattı ile entegre olacaktır.