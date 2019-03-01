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'de pompalı tüfekli saldırı: 2 çocuk yaralı

'in Karşıyaka ilçesinde park halindeki otomobilde bulunan baba ve 2 oğluna pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda kardeşler, Ali D. (12) ve Resul D. (10) hafif yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 08:06 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 08:06
İzmir'de pompalı tüfekli saldırı: 2 çocuk yaralı

Olay, saat 01.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi 7436 Sokak'ta meydana geldi. Taner D., oğulları Ali D. ve Resul D. ile evlerinin önündeki park halindeki 35 UME 07 plakalı otomobilde otururken, henüz plakası belirlenemeyen otomobille gelen kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda, vücutlarına saçmaların isabet ettiği Ali ve Resul D. kardeşler yaralandı. Saldırganlar kaçarken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan iki kardeş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırıyı aile ile husumetli oldukları öne sürülen A.O.K. (40), H.K. (35), S.K. (16) ve H.K.'nın (20) gerçekleştirdiği öne sürülürken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İzmir'de pompalı tüfekli saldırı: 2 çocuk yaralı
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