- Kaçak nargile tütünleri lüks kafelerde müşterilere sunulmuş

- Sağlık koşullarına uymadığı için Türkiye'de yasaklanan gliserin, aroma ve kimyasal maddeler ile hazırlanmış kaçak yaklaşık 1,5 ton nargile tütünü ele geçirildi



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ANKARA (İHA) - Ankara'da sağlık koşullarına uymadığı için Türkiye'de yasaklanan gliserin, aroma ve kimyasal maddeler ile hazırlanmış kaçak yaklaşık 1,5 ton nargile tütünü ele geçirildi. Tütünlerin siyasetçiler, iş adamları ve bürokratların da gittiği lüks mekanlarda müşterilere sunulduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, sağlık koşullarına uymayan ve kötü koşullarda imal edilip gliserin, aroma ve kimyasal maddeler katılarak işlenen yaklaşık 1,5 ton nargile tütününün yasa dışı şekilde ülkeye sokulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, Ankara'ya getirilen tütünlerin siyasetçiler, iş adamları ve bürokratların da gittiği lüks mekanlarda müşterilere sunulduğunu belirledi. 9 lüks kafeye ve imalathane şeklinde idame ettirilen 8 depoya baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 674 paket kaçak sigara, 370 paket puro, 655 paket pipo tütünü, 120 paket elektronik sigara, 2 bin 860 paket olmak üzere 1 ton 454 kilo nargile tütünü ele geçirildi. 9 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

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