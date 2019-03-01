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’de bulunan kesik bacak cinayetinde son dakika gelişmesi

Türkiye günlerdir bu vahşeti konuşuyor... 'de çöp konteynerinde bulunan bacakların ardından ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü. Son dakika haberine göre; maktul ve katilin kimliği, cinayetin nedeni belli olurken maktul amca Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi Sarıyer'deki Kuzey Çevreyolu'nda bulundu. Baş kısmı ise Acıbadem'de bulunan bir çöp konteynerinden çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 10:18
Kadıköy’de bulunan kesik bacak cinayetinde son dakika gelişmesi

'de çöp konteynerinde bulunan kesik bacaklar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Yeğeni tarafından silahla öldürülerek cesedi parçalanan Rıfat Rıza Öztürk'ün baş kısmı, Acıbadem'de bulunan bir çöp konteynerinden çıktı.

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Kadıköy’de bulunan kesik bacak cinayetinde son dakika gelişmesi
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