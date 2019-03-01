Kadıköy’de bulunan kesik bacak cinayetinde son dakika gelişmesi
Türkiye günlerdir bu vahşeti konuşuyor... Kadıköy'de çöp konteynerinde bulunan bacakların ardından ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü. Son dakika haberine göre; maktul ve katilin kimliği, cinayetin nedeni belli olurken maktul amca Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi Sarıyer'deki Kuzey Çevreyolu'nda bulundu. Baş kısmı ise Acıbadem'de bulunan bir çöp konteynerinden çıktı.
Giriş Tarihi: 1.3.2019 09:51Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 10:18
Kadıköy'de çöp konteynerinde bulunan kesik bacaklar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Yeğeni tarafından silahla öldürülerek cesedi parçalanan Rıfat Rıza Öztürk'ün baş kısmı, Acıbadem'de bulunan bir çöp konteynerinden çıktı.