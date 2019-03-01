Kadıköy’de bulunan kesik bacak cinayetinde son dakika gelişmesi

Kadıköy'de çöp konteynerinde bulunan kesik bacaklar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Yeğeni tarafından silahla öldürülerek cesedi parçalanan Rıfat Rıza Öztürk'ün baş kısmı, Acıbadem'de bulunan bir çöp konteynerinden çıktı.

