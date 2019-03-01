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'deki vahşi : 2 şüpheli tutuklandı

'de çöp konteynerinde bulunan iki bacakla ortaya çıkan vahşi cinayetin ardından yakalanan ile ona yardım ettiği iddia edilen Ferhat Y. "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, 2 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 21:04

Kadıköy'de kağıt toplayıcıları tarafından bir çuval içinde iki bacak bulunarak, polise ihbar edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri başlattıkları soruşturmada olayın faillerini aynı gün içinde yakalamıştı.

Son dakika: Kadıköy'de bulunan kesik bacakların sırrı çözüldü
Son dakika: Kadıköy'de bulunan kesik bacakların sırrı çözüldü

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı, ifadesini aldığı 4 şüpheliyi de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme de Fahrettin Öztürk ve Ferhat Y.'yi "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, 2 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

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Kadıköy'deki vahşi cinayet: 2 şüpheli tutuklandı
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