Kadıköy'deki vahşi cinayet: 2 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de kağıt toplayıcıları tarafından bir çuval içinde iki bacak bulunarak, polise ihbar edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri başlattıkları soruşturmada olayın faillerini aynı gün içinde yakalamıştı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmaya bakan Cumhuriyet Savcısı, ifadesini aldığı 4 şüpheliyi de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme de Fahrettin Öztürk ve Ferhat Y.'yi "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, 2 şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.