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Kahraman Efe sahibini yangında kurtardı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019
Kahraman Efe sahibini yangında kurtardı
Adana'da klimadaki elektrik arızası sonucu çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen Canan Şengel, 8.5 yaşındaki kedisi Efe sayesinde ölümden kurtuldu. "Efe, yatağa girdiğim zaman hergün başıma vurarak üzerimi örtmem için beni uyarır" diyen Canan Şengel, şöyle konuştu: "Dün (önceki) gece kedim patisiyle kafama vurdu, daha sonra saçımı çekti. Ne olduğunu ilk anda anlamadım. Daha sonra dumanları alevleri görünce kendimi dışarı attım. Kendi canımı ve evimdeki eşyaları hiç düşünmedim. İtfaiyeciler Efe'nin de kurtulduğunu söyleyince rahat bir nefes aldım. Havyanlara işkence yapan kişilere bu olay örnek olsun, onlar bizim en iyi dostumuz" dedi. Kedisiyle birlikte tekrar evine dönen Şengel, kül içinde kalan eşyalarını görünce fenalık geçirdi. Efe'ye sarılan Şengel, gözyaşlarını tutamadı.
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Kahraman Efe sahibini yangında kurtardı
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