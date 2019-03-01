Kaşıkçı cinayeti bahanesiyle dolandırdı

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Telefon dolandırıcılığı yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Bartın'da telefonla aradığı vatandaşlara "Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor" diyerek paralarını alan 28 yaşındaki M.B. gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlardan dolandırıcılık ihbarları üzerine çalışma başlattı.Polis ekipleri, şüphelinin, aradığı kişilere "Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayetle ilgili görüntülerin var" veya "FETÖ terör örgütü ile bağlantın var. Terör örgütü kimliğini kullanıyor" diyerek para karşılığı bu görüntüleri paylaşmayacağını söylediğini belirledi. Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışmayı genişleten ekipler, şüpheli M.B.'yi Ankara'da düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı.Yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirtilen M.B.'nin, ilk sorgusunda, "Polislere yakalanmasaydım bir vatandaşı daha dolandıracaktık. Ankara'da Keçiören ilçesinde oturan bir kişiye taksi hattını sattırdık ve bu vatandaştan da elden 460 bin lira alacağım esnada yakalandım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.B. sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. AA