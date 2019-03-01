Kırmızı reçeteli gelin kaynana!

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Adana'da polisin art arda yaptığı baskınlar sonucu eroin bulmakta zorlanan ve sadece kırmızı- yeşil reçeteyle satılan ilaçları eroin niyetine uyuşturucu bağımlılarına satan gelin-kaynana tutuklandı.İhbar üzerine harekete geçen narkotik polisi Yüreğir ilçesinde Sinan Paşa Mahallesi'ne şok baskın düzenledi. Ekipler Arife S. (50) ve gelini Semra E.'yi (31) gözaltına aldı. Gelin Semra E. bakacak kimse olmadığı için oğulları 3 yaşındaki T.S. ve 1 yaşındaki M.S.'yi de yanına aldı. Polis, evde yaptığı aramada kırmızı ve yeşil reçeteli 350 hap ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen gelin-kaynana "Bu ilaçlar bizim eczaneden aldığımız devletin verdiği ilaçlar uyuşturucu satma yok, iftira" diyerek kendilerini savundu. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen gelin-kaynana tutuklandı. Semra E.'nin iki çocuğu yakınlarına teslim edildi.