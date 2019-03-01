Milli Piyango sonuçları açıklandı! - 28 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste MPİ sorgulama

Milyonlarca şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 28 Şubat 2019 Milli Piyango çekilişi ile son buldu. Dün akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen ve Şubat ayının son büyük çekilişi özelliğini taşıyan Milli Piyango sonuçları ve tüm son dakika haberleri her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de!

28 Şubat Milli Piyango çekilişi dün akşam MPİ canlı çekiliş sayfası üzerinden çekildi ve açıklandı!

Milli Piyango çekiliş sonuçlarına sıralı ve tam liste halinde haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.