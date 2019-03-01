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sonuçları açıklandı! - 28 Şubat sıralı tam liste MPİ sorgulama

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Dünden bu yana, şans oyunu takipçileri için merak konusu oldu. MPİ tarafından gerçekleştirilen 28 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, 28 Şubat ve sıralı tam liste!

Giriş Tarihi: 1.3.2019 10:06
Milli Piyango sonuçları açıklandı! - 28 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste MPİ sorgulama

Milyonlarca şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi 28 Şubat 2019 Milli Piyango çekilişi ile son buldu. Dün akşam Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen ve Şubat ayının son büyük çekilişi özelliğini taşıyan Milli Piyango sonuçları ve tüm son dakika haberleri her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'de!

28 Şubat Milli Piyango çekilişi dün akşam MPİ canlı çekiliş sayfası üzerinden çekildi ve açıklandı!

Milli Piyango çekiliş sonuçlarına sıralı ve tam liste halinde haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

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Milli Piyango sonuçları açıklandı! - 28 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları sıralı tam liste MPİ sorgulama
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