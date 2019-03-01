Oğlunu öldürdü ‘hatırlamıyorum’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

Alkol İzmir'de bir aile faciasına neden oldu. Akolik baba, kendisiyle tartışan oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay Konak ilçesi İnönü Caddesi'nde önceki akşam meydana geldi. Lise son sınıf öğrencisi Soykan Ö., sürekli alkol aldığı için babası Sertaç Ö. ile tartıştı. Yine alkollü olan Sertaç Ö., eşinin gözleri önünde oğlu Soykan'ı kalbinden bıçakladı. Evden kaçan Soykan, merdivenlerde can verdi. Alkollü baba Sertaç Ö., kendisini gözaltına almak için gelen polisten, oğlunu öldürdüğünü öğrendi. Soykan Ö. dün toprağa verildi.