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Polislerin uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesi kıskıvrak yakalandı

'de polis, bir süredir takip ettiği hırsızlık çetesinin bulunduğu aracın lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Şahıslar kıskıvrak yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 10:35
Polislerin uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesi kıskıvrak yakalandı

Polis ekipleri, bir haftadır takip ettikleri hırsızlık çetesini Tuzla'dan Ümraniye'ye kadar kovaladı. Polisten kaçmak isteyen şüpheliler havaya ateş açarken, polis şahısların kullandığı minibüsün lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu. Sekiz şüpheli gözaltına alındı.

POLİS, MİNİBÜSÜN LASTİKLERİNE ATEŞ AÇARAK DURDURDU

Polis ekipleri bir hafta boyunca hırsızlık çetesini takibe aldı. Şahısları Tuzla'da belirleyen ekipler, hemen harekete geçti. Bu sırada şahıslar minibüsle kaçmaya başladı. Kaçan şahıslar bir süre sonra havaya ateş açmaya başladı. Bunun üzerine polis de şahısların aracının lastiklerine ateş açtı. Şahıslar Ümraniye'de durdurulurken, sekiz kişi polis tarafından gözaltına alındı. Polisin çalışması devam ediyor.

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Polislerin uzun zamandır takip ettiği hırsızlık çetesi kıskıvrak yakalandı
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