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'da aranan 28 kişi yakalandı

’da haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 10:31
Samsun'da aranan 28 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri takibe aldı. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde 12 şüpheli, dış ilçelerde ise 16 şüpheli olmak üzere 28 aranan kişi yakalandı. Şüphelilerden, 'hırsızlık' suçundan 15 yıl 2 ay cezası bulunan Sevda Y., 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 8 ay 12 gün cezası bulunan Aykut B., 'yaralama' suçundan 5 yıl cezası bulunan Ersin Y. ve çeşitli suçlardan cezaları bulunan Efe R.P., Uğur E., İzzat A., Yasin B., Mustafa K., Mesut İ., İbrahim G., Fatih E., Mert K. adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Samsun'da aranan 28 kişi yakalandı
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