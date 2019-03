Sofradan şeker ve tuz kalkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İşletmelerde tuz ve şeker kullanımına dair yepyeni bir dönem başlıyor. Toplumumuzu yavaş yavaş zehirleyen bu ikiliye karşı topyekün mücadele edeceğiz. İmzaladığımızı protokol ile protokol ile her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şeker kullanımı yüzde 5 azaltılacak" dedi. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında imzalanan "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolu" imza töreninde konuşan Bakan Koca, özetle şunları söyledi:Sağlıklı yaşamın teminatı olan iki tedbir söz konusu. Bizim bu iki hususta da yeterince iyi olduğumuz söylenemez. İlki, hareketsizlikten uzak durmak. Özellikle kent sakinleri olarak bizler çok az hareket ediyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak günlük 10 bin adımı herkese tavsiye ediyoruz. Maalesef toplum olarak bu hedefin oldukça gerisindeyiz. İkinci tedbirimiz ise sağlıklı beslenme. Kanser, diyabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, inme, kalp damar hastalıkları gibi pek çok hastalığın altında beslenme bozukluğu yatmaktadır.Kişi başı günlük tuz tüketimimiz 2008'de 18 gramdı. Yürüttüğümüz çalışmalarla bunu 9.9 grama kadar düşürdük. Ancak yine de bu miktar Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği miktarın 2 katı. Tavsiye edilen günlük maksimum tuz miktarı 5 gram. Bu da takriben 1 çay kaşığı tuza denk gelmekte. Hedefimiz her yıl besinlerdeki tuz kullanımı yüzde 4, şekeri yüzde 5 azaltılması. Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Eylem Planı ile ekmekteki tuz oranını yüzde 25, pul biberde yüzde 22, salçada yüzde 64, zeytinde yüzde 50 azaltmayı başardık. Pastırma, peynir ve diğer ürünlerde de çeşitlerine göre önemli ölçüde düşüşler sağladık.Gelecek nesillerimizin sağlıklı yaşaması için çok önemli bir adım atıyoruz. Yavaş yavaş zehirleyen tuz ve şekere karşı hep beraber mücadeleye başlıyoruz. Sektör temsilcilerimiz de bu mücadelede elini taşın altına koyuyor. Federasyonun ve konfederasyonun üyeleri ürettikleri gıdalarda her yıl tuz ve şeker miktarını daha da azaltacaklar. Değerli işletme sahipleri, siz de artık masalardan tuzlukları kaldırın. Aşırı kalorinin temel nedeni ise aşırı yağ ve şeker kullanımıdır. Aşırı şeker tüketimi obezite başta olmak üzere, pek çok kronik hastalığa neden olmaktadır. Sağlıklı beslenme konusunda bu çabaya destek veren işletmelerimize sertifika verilecektir.Bakan Koca, program esnasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cep telefonuyla kendisini aradığı söyledi. Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu çok önemsiyor ve bizzat takip ediyor. Az önce kendisiyle görüştüm, tuz ve şeker konusunun önem ve hassasiyetini hatırlattı. Çalışmalarımızdan ötürü teşekkür ederek, herkese selamlarını iletti" dedi.