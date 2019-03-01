Sürücünün 'Ne olur ölme' diye başında ağladığı çarptığı genç kız kurtarılamadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Atakan Demir'in başında, "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktüğü Koyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Giriş Tarihi: 1.3.2019 15:18Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 15:42
Kaza, öğle saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Atakan Demir yönetimindeki 16 AAE 908 plakalı otomobil, arkadaşıyla yolun karşısına geçen Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu'ya çarptı.