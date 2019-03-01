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Sürücünün 'Ne olur ölme' diye başında ağladığı çarptığı genç kız kurtarılamadı

'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu (23), ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Atakan Demir'in başında, "Ne olur ölme" diye gözyaşı döktüğü Koyuncu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 15:18 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 15:42
Sürücünün 'Ne olur ölme' diye başında ağladığı çarptığı genç kız kurtarılamadı

Kaza, öğle saatlerinde Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Atakan Demir yönetimindeki 16 AAE 908 plakalı otomobil, arkadaşıyla yolun karşısına geçen Kuran kursu öğreticisi Rümeysa Koyuncu'ya çarptı.

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Sürücünün 'Ne olur ölme' diye başında ağladığı çarptığı genç kız kurtarılamadı
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