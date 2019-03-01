Yeğen cinayetinde baş ve kollar aranıyor

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İstanbul'da yeğeni Fahrettin Öztürk tarafından öldürüldükten sonra bedeni parçalara ayrılan amca Rıfat Rıza Öztürk'ün Kadıköy'de bulunan bacaklarının ardından gövdesi de Sarıyer'de Kuzey Çevreyolu altında bulundu. Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu devam eden yeğen, diğer parçaları attığı Kadıköy'deki çöp kutularını da tarif etti. Ekipler kutuda atılan kafa ve ayrı poşetle atılan kolları arıyor. İfadesinde cinayeti soğukkanlı bir şekilde anlatan Fahrettin Öztürk'ün, "Babam 2015'te beyin kanamasından dolayı felç oldu. Şirketteki işleri ben devraldım. Harcamalarım nedeniyle amcam sürekli bana kızıyordu. Bu nedenle sıklıkla kavga ediyorduk. Olay akşamı da aynı nedenle kavga çıktı. Tartışma sırasında 'Baban da senin gibi yattığı yerden para kazanıyordu' deyince sinirlendim. Silahımı çakardım ateş ettim" dediği öğrenildi. Amca Öztürk'ün kanlı elbiselerinin olduğu bir çuval ve cesedin taşındığı valiz de ele geçirildi. Yeğen Öztürk ve 3 arkadaşının sorgusu sürüyor.