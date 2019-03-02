8 Mart BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı - BİM kataloğu ile keyifli alışverişler

BİM kataloğu bu hafta da yine dopdolu! Hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çocuklarınız için en güzel ürünleri 8 Mart BİM aktüel ürünler listesi ile alabilirsiniz. Enflasyonla topyekün mücadele kapsamında BİM marketler zinciri de büyük indirime gitti, bu nedenle BİM aktüel ürünler listesi ile birbirinden kaliteli ürünler oldukça ucuz fiyatlarla satılıyor. Ayrıca Wİ-Fİ yazıcı 175.00 TL'ye LCD ekran temizleyici seti 9.95 TL'ye satılıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde özetlediğimiz BİM indirimli aktüel ürünler listesi sizi mutlu edecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel indirimli ürünler de BİM kataloğunda...

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