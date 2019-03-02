Abdullah’ın ilk adım heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

SABAH'ın manşetinden duyurduğu ve yaptığı haberlerle gündemde tuttuğu 'kelebek çocuk' Abdullah Çiçek'ten haber var. Milyonda bir görülen çift taraflı doğumsal kaval kemiği hastası, hem elleri hem de ayakları sorunlu 4 yaşındaki Abdullah, yıllardır bir umutla beklenen ama hem doğru tedavi merkezi hem de maddi sebepler nedeniyle olmadığı o ameliyatı sonunda oldu. Türkiye'nin iyileştirmek için seferber olduğu ve haberimizin ardından hükümetin talimatı ile Sağlık Bakanlığı'nın devreye girdiği küçük çocuk ilk kez yürüyebilecek, ilk kez adım atacak.Mardin'de yaşayan Abdullah için SABAH'ın haberi sonrası kadınlar örgülerini satmış, öğretmenler maaşını vermiş, çocuklar kumbaralarını onun için atmış kısacası bir il sonrasında ise bir ülke onu yürütmek için seferber olmuştu. Hükümetin talimatı ile en iyi hekimlerin muayene ettiği Abdullah, birkaç gün önce onu yürütecek o ameliyata girdi. Saatler süren zorlu ve başarılı bir operasyonla diz kapaklarından aşağısı kesildi. Bu sırada onun ilk ayakları için ölçüler alındı, uzmanlar detaylı incelemeleri bitirdi. Bacaklarının iyileşmesi ile protezlerinin takılacağım tarih de netleşti. Küçük çocuğa son teknolojik ayakları 10 Nisan'da takılacak. Bir süre fizik tedavinin ardından Abdullah o ayaklar ile koşup, dilediği kadar yürüyebilecek. Üstelik boyu uzamaya da devam edecek. Zorlu ancak başarılı bir operasyonla bacakları kesilen ve protez yapımı için çalışmalara başlanılan Abdullah ve ailesi ilk duygularını SABAH'a anlattı: Baba Hasan Çiçek "Duygularımızın tarifi yok, biz onu kucağımıza aldığımız ilk günden bu yana bir adımı için bekledik. Şehir şehir dolaştık, ona bir çift ayak için her kapıyı çaldık. SABAH sesimizi duyurdu. Türkiye o haberlerle oğlum için kenetlendi. Koca ülke o iki adım için tek yürek oldu. Hükümetimizin talimatı ile oğlum için oluşturulan özel ekip o ameliyatı yaptı. Artık oğlumuz yürüyecek" dedi.Anne Şemsihan Çiçek ise "O'na aldığımız ayakkabıları kardeşine, arkadaşlarına veriyor, Bazen onlara bakıp ağlıyordu. Arkadaşları geliyor oyun oynuyorlardı ama o hiç sek sek oynayamadı. Bir annenin feryadını duyup, 1 yıldır yaptığı haberlerle bize bu mutluluğu yaşatan başta gazetenize, tüm hükümet yetkililerimize minnettarım. Bir anneye en büyük hediyeyi, evladını verdiniz" diye konuştu.Abdullah ise "Arkadaşlarımı gibi koşup, yürüyebileceğim. Dolabıma koyduğum ama hiç giyemediğim ayakkabılarımı giyeceğim"dedi.BABA Hasan Çiçek: Bu adımlar milletin eseri olacak. Tüm ülkenin emeği var. Oğlumu sırtıma alıp, nerede doktor varsa oraya götürdüm. Arabam dahil tüm varlığını onun bir adımı için feda ettim. Çünkü oğluma söz vermiştim, o yürüyecekti. Bir baba olarak mucizeyi gözyaşlarıyla zleyeceğim. Artık kimsenin adımını saymayacak.