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’daki operasyonu

’da, "torbacı" diye tabir edilen satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 26’sı tutuklandı, 13’ü serbest bırakıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019 09:15 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 09:15
Adana’daki uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 27 Şubat'ta "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 39'a yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı, 5 şüpheliyi ifadelerinin ardından serbest bıraktı, 34'ünü "tutuklama" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Zanlılardan 26'sı tutukladı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Adana’daki uyuşturucu operasyonu
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