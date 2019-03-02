Adana’daki uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 27 Şubat'ta "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 39'a yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı, 5 şüpheliyi ifadelerinin ardından serbest bıraktı, 34'ünü "tutuklama" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Zanlılardan 26'sı tutukladı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.