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Akılalmaz ! 12 kişi yaralı, 7'si kurtarmak isterken oldu...

’un Dereli ilçesine bağlı Pınarlar Köyü Kuzalan Tabiat Parkı Şelalesi'ni ziyaret eden üniversite öğrencilerinin bulunduğu araç devrildi. 5 öğrenci kazada, 7 kişi ise yapanları kurtarmak isterken yaralandı.

Giriş Tarihi: 2.3.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 16:07
Akılalmaz kaza! 12 kişi yaralı, 7'si kurtarmak isterken oldu...

Edinilen bilgilere göre, Kuzalan Şelalesi'ni ziyaret etmek için yolun kenarına park eden 28 EH 867 plakalı araç sürücüsü Şükrü Kayaış'ın ve yolcuların birçoğu indikten sonra el freninin boşalması sonucu geri geri giderek şarampole devrildi.

Kaza sonucu araçta bulunan 5 yolcu ile kazayı görüp yardıma koşarken düşen 7 kişi yaralandı.

Toplamda 12 kişinin yaralandığı kazada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Akılalmaz kaza! 12 kişi yaralı, 7'si kurtarmak isterken oldu...
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