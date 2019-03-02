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'da silahlı kavga: 2 yaralı

'da hurdacılık yapan bir kişi, 2 akrabasını pompalı tüfekle yaraladı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019 07:18 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 07:29
Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde hurdacılık yapan Yıldırım E, (31) amcasının oğulları İsa E. (35) ve Bayram E. (26) ile iş yüzünden tartıştı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı.

Daha sonra tekrar iki kardeşin bulunduğu dükkana gelen Yıldırım E. aracında bulunan pompalı tüfeği alarak dükkan önünde bağırmaya başladı. Yıldırım E. önce dışarıya çıkan ağabey İsa E'yi sırtından ve kolundan, sonra da kardeşi Bayram E'yi kolundan vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, şüpheli Yıldırım E'yi kısa sürede olay yerine yakın bir dükkanda saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralı kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı
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