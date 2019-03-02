Çöp gibi atmışlar!

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Başakşehir'de geçen salı akşamı yeğeni tarafından öldürüldükten sonra cesedi parçalara ayrılarak çöpe atılan Rıfat Rıza Öztürk cinayetiyle ilgili şok ayrıntılar ortaya çıktı.İddiaya göre Fahrettin Öztürk, amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü silahla 2 el ateş edip öldürdükten sonra cesetten kurtulmak için üyesi olduğu motorcu derneğine "Tüzükte biri yardım isterse ona yardım edilecek yazıyor. Bana yardım edin" diye mesaj attı. Bunun üzerine kafe sahibi Ferhat Y. taksiyle olay yerine gitti. Cesedi araca yükleyen ikili Sarıyer'de gövde kısmını attı. Ardından kafeye gidip diğer parçaları poşetlere koydu. Kafenin garsonu Turgut K. ile şef Fatih D. ise cesedi 4 ayrı poşetle farklı noktalardaki çöp kutularına attı. Cinayet Büro ekipleri, o anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı.Adliyeye sevk edilen Fahrettin Öztürk ve Ferhat Y. tutuklandı, iki arkadaşı ise serbest bırakıldı. SABAH, Rıfat Rıza Öztürk'ün eşi Meryem Öztürk'ün ifadesine ulaştı: "Rıfat eve geç kalınca iş yerini aradım. Telefonu Fahrettin açtı. 'Amcam camiye gitti. Birazdan gelir yenge' dedi kapattı. Hâlâ şoktayım"