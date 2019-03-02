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Evinin önünde ölü bulundu

'ta bir kişi evininin önünde ölü bulundu. Ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019 04:08
Evinin önünde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta bir kişi evininin önünde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi 75. sokak üzerinde Ahmet Çopur (45), evinin önünde baygın bulundu. Aile ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan Ahmet Çopur'u ilk kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Çopur'un ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Ahmet Çopur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Evinin önünde ölü bulundu
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