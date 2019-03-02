Hasta yakını, doktoru hastanelik etti

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Adana'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet İrfan Gedik, çocuğunu muayeneye getiren ve sıra beklemek istemediğini söyleyen baba tarafından darbedildi. Şiddete maruz kalan doktorun yoğun bakıma alındığı ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.Adana Şehir Hastanesi Çocuk Polikliniği'nde meydana gelen olayda iddiaya göre çocuğunu muayene ettirmeye gelen C.B., o sırada başka bir hastayı muayene eden Dr. Ahmet İrfan Gedik'in yanına girerek çocuğuna hemen bakılmasını istediğini söyledi. Dr. Gedik ise hasta yakınının sırayı beklemesi gerektiğini söyleyince baba C.B.'nin saldırısına uğradı. Dr. Ahmet İrfan Gedik'in burnunda, göz kapaklarında ve yüzünün birçok yerinde kesikler oluştu. C.B. ise gözaltına alındı.Adana Şehir Hastanesi Başhekimliği önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ise yaşanan şiddet olayını kınadı. İl Sağlık Müdürlüğü Adana Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, olaydan dolayı üzüntülü olduklarını belirtti sürecin takipçi olacaklarını söyledi.