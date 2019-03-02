Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Hindistan'dan o pilot hakkında açıklama!

'dan o pilot hakkında açıklama!

, tarafından alıkonulan pilotun Pakistan’ı öven sözlerini baskı altında söylediğini ileri sürdüHindistan medyasından yeni iddia: “Hintli pilot baskı altındaydı”

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019 11:21
Hindistan'dan o pilot hakkında açıklama!

Hindistan, Pakistan'tan tarafından yayınlanan ve alı koydukları Hintli pilotun Pakistan'ı övdüğü videoların baskı altında çekildiğini açıkladı.
Hindistan Medyası Hindistan Hava Kuvvetlerine dayandırdığı haberlerinde Pakistan'tan tarından yayınlanan ve alı koydukları Hintli pilot Abhinandan

Varthaman 'ın Pakistan'ı övdüğü ve Hint medyasını 'savaş histerisi' içeren yayın yaptığı için eleştirdiği videoların baskı altında çekildiğini öne sürdü.
Pakistan Dışişleri Bakanı: "Biz 'barış istiyoruz' mesajını iletmek istedik"

Öte yandan iki ülke arasında yaşanan kriz üzerine BBC Urdu'ya röportaj veren Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshiy Pakistan üzerinde Hintli pilotu serbest bırakmaları için hiçbir baskı ve zorlamanın olmadığını belirterek, " Onlara 'sizin kederinizi arttırmak istemiyoruz, vatandaşlarınızın acı çekmesini istemiyoruz, biz barış istiyoruz' mesajını iletmek istedik" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan'dan o pilot hakkında açıklama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN