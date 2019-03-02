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açıklarında 3.8 büyüklüğünde

'nde, Aydın'ın ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büklüğünde meydana geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 10:21
Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Kuşadası açıkları olarak saptadığı deprem, saat 06.54'te meydana geldi. Kuşadası'na 3,28 kilometre mesafede ve yerin 11,57 kilometre derinliğinde olan deprem, yerleşim yerlerinde hissedilmedi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

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Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
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