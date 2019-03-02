Leylek “Yaren” erken geldi

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Leylek köyleri zincirinin Türkiye'deki tek üyesi olan Uluabat Gölü kıyısındaki Eskikaraağaç Köyü'nün simgesi haline gelen Yaren Leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da göçten ilk önce gelen leylek oldu. Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Uluabat Gölü'nün kıyısında yer alan Eskikaraağaç Köyü'nün maskotu "Yaren" adlı leyleğin gelişine en çok sevinen ise 8 yıldır kayığına konarak birlikte balığa çıktığı Balıkçı Adem Yılmaz oldu. Emekli olduktan sonra köyüne geri dönerek balıkçılıkla geçimini sağlayan Adem Yılmaz, haberi alır almaz 'Yaren' leyleği yuvasında ziyaret etti. Yılmaz daha sonra kayığıyla Uluabat Gölü'ne açılarak Yaren leylek için balık avladı ve kayığına konan leyleği elleriyle besledi. Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesini konu alan bir film içinde köyde çekimlere başlayan ekip ise leyleği yuvada görünce büyük bir heyecan yaşadı. Ekiptekiler 'başrolümüz geldi'' şeklinde durumu yorumlarken o anlar renkli görüntülere de sebep oldu.