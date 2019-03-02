Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? 3 Mart 2019 Pazar

Geçtiğimiz hafta, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı yerini yağışlı, sisli ve soğuk havaya bıraktı. Durum böyle olunca yurttaşlar da son dakika hava durumu raporları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu doğrultuda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Mart 2019 Pazar günü için hava durumu verilerini son dakika olarak ilan etti. Peki, bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'nin son tahminleri ile bölgelerimizdeki hava durumuna ilişkin bilgileri her zaman olduğu gibi sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 3 MART 2019 PAZAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Konya ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde (Malatya, Elazığ ve Iğdır hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda bu gece(Pazar) ve yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği bekleniyor.

BURSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı, çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve güneydoğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı, çok bulutlu, bu sabah (Pazar) ilk saatler ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 10°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, çok bulutlu, öğleden sonra güney ve güneydoğusunun, yarın sabah saatlerinde Konya çevresinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu gece(Pazar) ve sabah (Pazartesi) saatlerinde yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı, çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı, çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı, çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı, çok bulutlu öğleden sonra ve yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu gece(Pazar) ve yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadiselerinin görüleceği bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

SİNOP °C, 7°C

Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz Bölümü ile Ordu çevresinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı, çok bulutlu

ÇORUM °C, 6°C

Parçalı, çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı, çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, 0°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 6°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı yağmurlu