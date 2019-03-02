Müjgan’ın aşkı kördüğüm oldu

BUGÜN NELER OLDU

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde yine en çok izlenen yapım olmayı başardı. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü perşembe akşamına damga vurdu. Nefeslerin tutulduğu bölümde, Züleyha'nın itirafı ve Naime'nin ağzından çıkan sözler belki de Çukurova'nın tarihini değiştirecek. Yılmaz, gözü gibi sakındığı Müjgan'ın kalbini istemeden de olsa kırıyor. Müjgan, farkında olmadan, sevdiği adamı yetiştiren Naime ile tanışıyor. Kalbine bir ok gibi saplanan Yılmaz ve Züleyha aşkını da Naime'den öğreniyor. Yılmaz'ın nasıl söyleyeceğini bilemediği bu gerçek, Müjgan'ı ondan alacak mı? Yılmaz, tam mutluluğu buldum derken, kendisi için babasını karşısına alan Müjgan'ı da mı kaybedecek? Bu sorular önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde cevaplarını bulacak. Sosyal medyada Bir Zamanlar Çukurova konuşuldu. Dizinin bölüm etiketi #EskiSevgilim, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.