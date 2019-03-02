Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Öldürdüğü kuyumcuya gidip çay içmiş

Öldürdüğü kuyumcuya gidip çay içmiş

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Öldürdüğü kuyumcuya gidip çay içmiş
Mersin'de soyduğu kuyumcunun sahibi ile çalışanını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru V.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli V.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, zanlının olayı gerçekleştirmeden önce gündüz saatlerinde kuyumcuya gidip çay içtiği ve keşif yaptığı öne sürüldü. Merkez Akdeniz ilçesinde, 26 Şubat'ta bir kuyumcuya giren şüpheli V.Ç, iş yeri sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazegül'ü silahla öldürmüş, bir miktar altını alarak kaçmıştı. Zanlı, önceki akşam düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öldürdüğü kuyumcuya gidip çay içmiş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN