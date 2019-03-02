Patronlar söyledi çocuklar okuyacak

BUGÜN NELER OLDU

Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan 'C-Majör İşten Sesler Korosu' önceki akşam Levent İş Sanat Kültür Merkezi'nde TOÇEV yararına gerçekleşen yardım konserinde sahne aldı. 25 yılda 7 milyon çocuğun eğitimine katkıda bulunan TOÇEV, konserle 210 çocuğa da umut oldu. Vakıfbank, İşsanat, ISS, Develi gibi sponsorların destek olduğu, geliri TOÇEV'e bağışlanan etkinlikte CEO'ların yanı sıra Fatih Erkoç, Suzan Kardeş, Altay gibi isimler sahneye çıkarak sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır önderliğinde Türkiye ekonomisine yön veren isimler tarafından 2016 yılında kurulan koro, şarkı söylemeyi seven birçok üst düzey yöneticiden oluşuyor.