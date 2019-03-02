Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2019 Sağlık Ocağı çalışma saatleri! Sağlık ocakları hafta sonu açık mı?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir devlet kuruluşu olan ve daha çok mahalle ve köy yerlerinde hizmet veren sağlık ocakları, daha çok hafif hastalıklara bakan küçük hastanelerdir. Çok fazla nüfusa sahip olmayan, az gelişmiş yerlerde bulunan bu kuruluşlar birinci basamak sağlık hizmeti vermektedir. Muayene, pansuman, kan alma, iğne ve aşı vurma, bazı temel tahliller bu kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Hekimler tarafından gerekli görüldüğü zamanlarda sağlık raporu da yazılabilir. Yerinde sağlık hizmeti sayesinde engelli, yaşlı ya da yatalak hastalara evde tedavi uygulanır. Aynı zamanda sağlık bakanlığı tarafından yürütülen bazı aşılama ve tarama hizmetleri de halka sunulur. Peki, Sağlık Ocağı saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2019 Sağlık Ocağı çalışma saatleri buradan öğrenebilirsiniz.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye'de 6000'in üzerinde sağlık ocağı hizmet vermektedir. Bu kuruluşlar, polikliniklere göre daha az ve temel hizmetleri verir. Rahatsızlanan ya da sağlık problemi yaşayan insanlar yaşadığı bölgedeki en yakın sağlık ocağından randevu alarak aile doktoruna muayene olur. Sağlık ocağı hizmetlerinin yeterli olmadığı durumlarda ya da acil durumlarda hasta, hekimler tarafından hastanelere sevk edilir. Peki, sağlık ocağı çalışma saatleri nasıldır?

SAĞLIK OCAĞI SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Sağlık Ocakları hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) 08:30 - 12:30 ile 13:30 - 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

SAĞLIK OCAKLARI HAFTA SONU AÇIK MI?

Sağlık ocakları, zorunlu haller dışında Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

KİMLER NASIL FAYDALANABİLİR?

Sağlık ocaklarından, herhangi bir sağlık sigortasına bağlı olan veya olmayan herkes ücretsiz bir şekilde faydalanabilir. Sistem tarafından ikamet ettiğiniz adrese en yakın sağlık ocağına ve bir aile hekimine kaydedilirsiniz. İkamet ettiğiniz ilde başka bir sağlık ocağından hizmet alamazsınız fakat başka bir ilde misafir hasta olarak gidebilir, muayene olabilirsiniz. Randevu almak isteyenler MHRS (online randevu) sistemini kullanarak ya da alo 182'yi arayarak randevu alabilir.