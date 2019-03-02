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cinci hoca olayında son dakika gelişmesi! Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz edip...

Geçtiğimiz sene Antalya'da ortaya çıkan olayda kendini cinci hoca olarak tanıtan tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 'Sende ölüm büyüsü var' yalanıyla yüksek miktarda para karşılığı sözde 'cin çıkarma' seansları düzenleyen ve mağdurlardan bazılarına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Tali Yüksel Yeşilot ile eşi Öznur Yeşilot'un tutuklu yargılandığı davada, firari sanık Yüksel T. hakkında son dakika kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 2.3.2019 13:00
Sapık cinci hoca olayında son dakika gelişmesi! Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz edip...

Antalya'da, 'Sende ölüm büyüsü var' diyerek, ayrıca 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek birçok kişiden haksız kazanç sağlamak, 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak' ve 'cinsel saldırı' iddialarıyla 24 yıl hapsi istenen tutuklu sanık ve dini duyguları istismar iddiasıyla 7 yıl hapsi talep edilen eşi Öznur Yeşilot'un yargılanmasına devam edildi. Gelen son dakika haberiyle, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tali Yüksel Yeşilot, eşi Öznur Yeşilot ile şikayetçiler S.O., S.O., E.O. ve taraf avukatları katıldı.

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Sapık cinci hoca olayında son dakika gelişmesi! Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz edip...
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