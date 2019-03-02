Sapık cinci hoca olayında son dakika gelişmesi! Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz edip...

Antalya'da, 'Sende ölüm büyüsü var' diyerek, ayrıca 'cin çıkarma' seansları düzenleyerek birçok kişiden haksız kazanç sağlamak, 'dini inanç ve duyguları istismar etmek suretiyle dolandırıcılık yapmak' ve 'cinsel saldırı' iddialarıyla 24 yıl hapsi istenen tutuklu sanık Tali Yüksel Yeşilot ve dini duyguları istismar iddiasıyla 7 yıl hapsi talep edilen eşi Öznur Yeşilot'un yargılanmasına devam edildi. Gelen son dakika haberiyle, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Tali Yüksel Yeşilot, eşi Öznur Yeşilot ile şikayetçiler S.O., S.O., E.O. ve taraf avukatları katıldı.