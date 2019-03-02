Tuz ve şekerle savaşa destek

BUGÜN NELER OLDU

SağlıkBakanlığı'nın, lokantacı ve pastacılar ile tuz kullanımının azaltılması için protokol imzalanmasına uzmanlardan büyük destek geldi.Tuz ve şeker eşit derecede vücuda hasar veriyor. Birbirlerini tetikliyor. Kilo kontrolü, kan basıncı dengelenmesi için tuz ve şekerin azaltılması şart. Uygulamanın çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Yurtdışında bu konuda sanayi ile ortak kararlar alınıyor.Türk Kardiyoloji Derneği olarak Sağlık Bakanlığı'na biz öneride bulunmuştuk. Hipertansiyonun gelişimini azaltmak, hem diyabet hem de böbrek yetmezliği görülme oranını azaltacak önemli bir girişim oldu. Toplumun 3'te 1'nin hipertansiyon hastası. Hastalıklara karşı da savaş açmış olduk.Şeker ve tuz kaynaklı hipertansiyon ve diyabet, böbrek hastalıklarının ana nedeni. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şeker ve tuza karşı açtığı savaş bizi çok sevindirdi.