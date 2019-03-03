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2 taraftarın öldüğü kazada sürücüler tutuklandı

'da 2 taraftarının yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı kazada midibüs sürücüsü ve otomobil sürücüsü tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019 16:58
2 taraftarın öldüğü kazada sürücüler tutuklandı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi.

Ankara yasta

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında cuma akşamı oynanan Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından, Ankara'ya gitmek için yola çıkan bir grup MKE Ankaragücü taraftarının bindiği Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüse, Abdil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, arkadan çarptı.

ANKARA YASTA

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Kazada, Eren Açıkgöz ile Mert Turgut Çakır yaşamını yitirirken, sürücüler Abdil Erkan ve Yılmaz Doğan'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi yaralandı.
Midibüs sürücüsü Yılmaz Doğan ile otomobil sürücüsü Abdil Erkan tedavilerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan Doğan ve Erkan, adliyeye sevk edildi. Doğan ve Erkan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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2 taraftarın öldüğü kazada sürücüler tutuklandı
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