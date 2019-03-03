5 metre karda kaybolMUŞ

BUGÜN NELER OLDU

Muş'tayoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Yer yer 5 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açma çalışmaları aralıksız sürüyor. Muş'ta kar ve tipi nedeniyle birçok yerleşim birimi kardan kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kentte iki gündür etkisini sürdüren kar ve tipi yüzünden yolu kapanan 30 köy ve 25 mezraya ulaşmak için iş makineleriyle zorlu bir çalışma yürütüyor. Ağıllı köyü muhtarı Abdüsselam Dinçer kar yağışından dolayı 3 gündür yollarının kapalı olduğunu belirtti. Dinçer, "İl Özel İdare ekipleri 4 makine ile yol açma çalışmalarına başladılar. Ekiplerin açtığı yollar tipi nedeniyle yeniden kapanıyor. 5 metreyi aşan kar kalınlığı var" dedi.