61 yıllık evde kiremit davası

Trabzon'un Of ilçesi Ballıca Merkez Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Gurbetoğlu (83) evinin çatısına yaptığı tadilat nedeniyle zor günler yaşıyor. 1958'de kendi elleriyle inşa ettiği evin eskiyen çatısını onarmak için kiremitleri değiştiren Yusuf Gurbetoğlu, evin duvarına bitişik olarak inşa edilen betonarme tuvaleti de yeniledi.61 yıldan beri aynı evde yaşayan Gurbetoğlu, kültür varlığı olarak tescil edilen evine yaptığı tadilatlar nedeniyle mahkemeye verildi. Evinin "tescilli tarihi eser" olduğunu bile bilmeyen Gurbetoğlu 2017'de başlayan davada ise yerel mahkeme tarafından hapis ve para cezasına mahkûm edildi. Cezayı az bulan Trabzon İl Kültür Müdürlüğü'nün itirazı ile Yargıtay kararıyla şimdi yeniden yargılanacak.2017'de Gurbetoğlu'na savcılık tarafından gelen ihbarnameyle tarihi esere zarar verme soruşturması açıldı. 2018'de bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Gurbetoğlu'na tarihi eserin görüntüsüne zarar verme cezası verilmesi istenildi. Of Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen kararda, Gurbetoğlu'nun 1 yıl 8 ay hapis ile 2 bin 500 lira para cezası verilmesi, hükmün ise ertelenmesi kararlaştırıldı. Mahkemenin cezayı ertelemesini az bulan karşı taraf, Yargıtay'a yapılan itirazla dava dosyasını yeniden açtırarak, Gurbetoğlu'nun hapisle cezalandırılması için başvuruda bulundu. Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay'ın talebiyle mahkeme yeniden başladı. İlk duruşma önümüzdeki hafta görülecek. Gurbetoğlu, Of ilçesi Ballıca'da 1936'da doğduğunu söyleyerek, evi, Sarıkamış gazisi babasının vefatının ardından 22 yaşında yaptığını söyledi.