Amca cinayetinde satanist şüphesi

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İstanbul Başakşehir'de amcasını öldürdükten sonra cesedini keserle ve bıçakla parçalara ayırıp İstanbul'un farklı noktalarına atan Fahrettin Öztürk ve kafe işleten arkadaşı Ferhat Y. tutuklanırken soruşturmada ilginç detaylara ulaşıldı. Öztürk ve arkadaşlarının Satanist gruba bağlı olduğu şüphesi üzerine duruluyor. İşlediği cinayeti soğukkanlı bir şekilde anlatan Öztürk diğer arkadaşlarını böyle bir işe nasıl razı ettiği sorusuna "Bizim dostluğumuz böyle olur. Grubun tüzüğünde bu var" cevabını vermişti. Başakşehir'de bir süredir ortaklık yapan amca yeğen arasında çıkan tartışmada yeğen Fahrettin Öztürk amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü silahla öldürmüş cesedini parçalara ayırmıştı. Arkadaşı Ferhat Y. ile birlikte cezaevine gönderilen Öztürk cesedin parçalarını attıkları yerleri tek tek söylemiş polis gövde ve başı bulmuştu. Kolları ise Tuzla'daki çöplükte aranmaya devam ediyor.Cinayet sonrası arkadaşlarını arayarak, "Tüzükte bu var, yardıma ihtiyacım var, gelin" demesi ve bunun üzerine diğer arkadaşlarının sorgusuz sualsiz yardıma gitmesi grup üyeleri üzerinde şüpheleri artırdı. Tutuklanan Ferhat Y.'nin ceset parçalanırken izlediği Öztürk ile birlikte valize koydukları da ortaya çıktı. Tüm bu vahşi cinayetin ardından Fahrettin Öztürk'ün Satanist bir gruba üye olmuş olabileceği şüphesi uyandı.