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Haftanın indirimli ile mutlu alışverişler! 5 Mart ŞOK kataloğunda cazip fırsatlar...

Meraklıların ilgiyle takip ettiği bu haftanın ŞOK listesi açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden 'haftanın fırsatları' başlığı altında yayınlanan ŞOK aktüel kataloğunda yine oldukça çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler bulunuyor. 27 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında raflarda yerini alan ŞOK aktüel ürünler, vatandaşlar tarafından da yoğun talep görüyor. Bu doğrultuda, 'Bu hafta indirimli ŞOK kataloğu listesinde neler var?' sorusunun yanıtı da bir hayli merak ediliyor. Büyük fırsatları içeren kataloğun tam halini sizler için hazırladık. İşte, 5 Mart ŞOK aktüel ürünleri kataloğu...

Giriş Tarihi: 3.3.2019 12:29 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 12:29
Haftanın indirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile mutlu alışverişler! 5 Mart ŞOK kataloğunda cazip fırsatlar...

Aktüel ürünler hakkında sorgulamalarını gerçekleştiren milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta da birbirinden farklı ürünlerde cazip fiyatları tüketicilere sunan ŞOK marketler zinciri, aktüel kataloğu ile oldukça iddialı. Hangi ürünlerin satışa sunulacağını merak eden yurttaşlar ise, 'İndirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından, 5 Mart tarihine kadar raflarda yerini alan indirimli aktüel ürünlere ulaşabilirsiniz. Gerekli gördüğünüz ürünleri ise, size en yakın ŞOK markete giderek temin edebilirsiniz.

BU HAFTANIN İNDİRİMLİ ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK marketler zinciri tarafından 27 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı.

Haberimizin detaylarından birçok kişinin merakla beklediği ŞOK aktüel ürünler kataloğuna tam liste halinde ulaşabilirsiniz.

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Haftanın indirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile mutlu alışverişler! 5 Mart ŞOK kataloğunda cazip fırsatlar...
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