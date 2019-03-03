Haftanın indirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile mutlu alışverişler! 5 Mart ŞOK kataloğunda cazip fırsatlar...

Aktüel ürünler hakkında sorgulamalarını gerçekleştiren milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta da birbirinden farklı ürünlerde cazip fiyatları tüketicilere sunan ŞOK marketler zinciri, aktüel kataloğu ile oldukça iddialı. Hangi ürünlerin satışa sunulacağını merak eden yurttaşlar ise, 'İndirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından, 5 Mart tarihine kadar raflarda yerini alan indirimli aktüel ürünlere ulaşabilirsiniz. Gerekli gördüğünüz ürünleri ise, size en yakın ŞOK markete giderek temin edebilirsiniz.

BU HAFTANIN İNDİRİMLİ ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

ŞOK marketler zinciri tarafından 27 Şubat ile 5 Mart tarihleri arasında satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı.

Haberimizin detaylarından birçok kişinin merakla beklediği ŞOK aktüel ürünler kataloğuna tam liste halinde ulaşabilirsiniz.