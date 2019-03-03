İki kardeş zehirlendi anne yoğun bakımda

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İstanbulSancaktepe'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 ve 10 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti, anneleri yoğun bakımda tedavi altına alındı. Fatih Mahallesi Yakamoz Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana gelen olayda aileye, bir süre haber alamayan komşuları ulaştı. Salih (10) ve kardeşi Hayrunnisa Boyraz'ın (7) hayatını kaybettiğini belirlenirken, anne anne Gülay Boyraz'ın (38) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Baba Adem Boyraz'ın ise memleketi Tokat'ta bulunduğu belirtildi.