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İki kardeş zehirlendi anne

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019
İki kardeş zehirlendi anne yoğun bakımda
İstanbul Sancaktepe'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 ve 10 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti, anneleri yoğun bakımda tedavi altına alındı. Fatih Mahallesi Yakamoz Caddesi'ndeki tek katlı evde meydana gelen olayda aileye, bir süre haber alamayan komşuları ulaştı. Salih (10) ve kardeşi Hayrunnisa Boyraz'ın (7) hayatını kaybettiğini belirlenirken, anne anne Gülay Boyraz'ın (38) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Baba Adem Boyraz'ın ise memleketi Tokat'ta bulunduğu belirtildi.
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İki kardeş zehirlendi anne yoğun bakımda
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