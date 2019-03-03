‘Kaşar’ sözüne 3 yıl hapis istemi

BUGÜN NELER OLDU

İşadamı Murat Kadıoğlu ile ilişkisini bitiren manken ve sunucu Şebnem Schaefer'a 2 ay koruma kararı verildi. Mahkeme, Kadıoğlu'nun Schaefer'a karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti. Şikâyet üzerine 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadıoğlu'nun 'tehdit' ve 'hakaret' suçundan 3 yıla kadar hapis istendi. Kadıoğlu'nun cep telefonundan rahatsız ettiği ve 'Ş... siz, asalak, motor, zavallı, kaşar' gibi sözlerle Schaefer'i tehdit ettiği iddia edildi. Mahkeme tedbir kararına uymadığı takdirde Kadıoğlu'nun 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.