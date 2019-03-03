Köpekle yoga trendi

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ABD'ninNew Jersey kentinde bir yoga kursu, katılımcılara yavru köpeklerle yoga yapma fırsatı sunuyor. Bir saatlik seans boyunca iki sevimli köpek yavrusu yoga yapanlara eşlik ediyor. Köpekler bazen yüzüstü uzanmış birinin sırtına çıkıp dinleniyor. Verena Fisher isimli kadın, köpeklerle yoga yapmaktan duyduğu memnuniyeti "O kadar şirinler ki insanın kalbi sevgiyle doluyor" sözleriyle ifade etti. Köpek yavrularıyla yoga dersleri düzenlemek fikri, yerel bir hayvan kurtarma merkezinin projesi. Onlar da bu projeye 'yoga yapan keçi' haberlerinden sonra karar vermiş. Bu nedenle seanslardan elde edilen gelir hayvanlara harcanıyor.