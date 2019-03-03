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Makyaj sırrı 500 yıl sonra çözüldü

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Giriş Tarihi: 3.3.2019
Makyaj sırrı 500 yıl sonra çözüldü
İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in geçirdiği suçiçeği hastalığı nedeniyle aşırı makyaj yapmak zorunda kaldığı 500 yıl sonra ortaya çıktı. Kraliçe Elizabeth, 1562'de 29 yaşındayken, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan salgın çiçek hastalığına yakalandı. Doktorlar, o dönem ölümcül bir virüs olan çiçek hastalığına yakalanan Elizabeth'i kraliyet sarayı Hampton Court Sarayı'nda karantinaya aldı. Hastalıktan kurtulan ancak yüzünde yara izleri kalan kraliçenin, izleri kapatmak için yoğun beyaz 'palyaço' makyajı yaptığı anlaşıldı.
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