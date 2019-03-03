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Meteoroloji'den son dakika ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

'nden son dakika ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının değişkenlik göstermesi ve bugün başta olmak üzere Marmara bölgesini saran soğuk hava dalgası vatandaşların araştırmalar yapmasına neden oldu. Vatandaşlar 'Kar ne zaman yağacak' ve 'Bugün hava nasıl olacak' sorularına yanıt aramaya başladılar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak hava durumu ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini ve hava durumu raporlarını sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 3.3.2019 21:26
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Son günlerde yaşanan soğuk hava dalgaları nedeniyle kar yağışı olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konularından biriydi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama doğrultusunda kar yağışı, buzlanma ve çığ beklentisi olan iller belirtildi. İşte Meteoroloji'den gelen açıklamalar ve hava durumu tahminleri...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de havanın yağışsız ve parçalı bulutlu olması bekleniyor.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?
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