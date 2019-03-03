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Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi vahşice öldürdüler

’nın Siverek ilçesinde yuvasına sokulan köpekle çıkartılan nesli tükenmekte olan oklu kirpi, kafası sopayla ezilerek vahşice katledildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 12:36
Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi vahşice öldürdüler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıkaracaören kırsal mahallesine giden şahıslar, iddiaya göre nesli tükenmekte olan oklu kirpileri avladı. Kayalık alandaki oklu kirpinin yuvasına köpeği sokan şahıslar, ellerinde sopalarla yuvanın girişinde beklemeye başladı. İçeri giren köpekten korkan oklu kirpi can havliyle dışarı kaçınca yuvanın girişinde bulunan şahlardan biri elindeki sopayla dışarı kaçan kirpinin kapasına vurdu. Peşinden gelen köpek de kirpiyi ısırarak yere attı. Cebindeki bıçağı çıkaran şahıs, nesli tükenmek üzere olan kirpiyi boğazını vahşice keserek katletti. Kirpiye saldıran köpek de yüzüne saplanan oklar nedeniyle yaralandı.



Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada yayımlanınca vahşet ortaya çıktı. Görüntüleri izleyenler yaşanan vahşete tepki gösterdi. Nesli tükenmek üzere olan oklu kirpiyi öldüren şahısların kim oldukları ve neden öldürdükleri konusunda ise herhangi bir bilgi elde edilemedi.

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Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi vahşice öldürdüler
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